Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Mittwochvormittag

Kurs der Siemens Energy

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 61,12 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 61,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 61,20 EUR. Bei 60,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 123.422 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 5,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 14,63 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 76,07 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,080 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 12.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,65 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,94 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,837 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

BASF-Aktie steigt: BASF investiert in Wasserstoff-Technologie

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX im Aufwind

XETRA-Handel: Das macht der LUS-DAX am Mittag