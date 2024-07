Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 24,62 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 24,62 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,42 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 509.502 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 13,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 74,00 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,060 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,07 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,03 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Am 11.08.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,426 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

