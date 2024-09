So bewegt sich Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Nachmittag an Fahrt

19.09.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 32,11 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 32,11 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,30 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.014.992 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2024 bei 32,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 0,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 401,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,063 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,66 EUR je Siemens Energy-Aktie an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 07.08.2024 vor. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,20 Prozent auf 8,80 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy. Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,503 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus Siemens Energy-Aktie gewinnt: Berenberg hält an 'Buy'-Rating für Siemens Energy fest

