Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Mit einem Kurs von 15,32 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel um 20.06.2022 09:22:00 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,47 EUR. Bei 15,25 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 15,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.102 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,65 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 44,59 Prozent zulegen. Am 16.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 2,34 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 27,68 EUR.

Am 11.05.2022 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.582,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.484,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens Energy am 08.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 02.08.2023 dürfte Siemens Energy die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,979 EUR fest.

