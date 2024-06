Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 24,18 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 24,18 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,43 EUR zu. Bei 24,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 335.399 Stück.

Am 28.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,01 EUR. 11,70 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 73,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,416 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 23,84 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 11.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,342 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

