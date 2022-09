Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 11,99 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,96 EUR. Bei 12,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 711.665 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,59 EUR. 53,17 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 0,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,57 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.08.2022 vor.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2022 terminiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.11.2023.

