Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 24,66 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 24,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 24,78 EUR. Mit einem Wert von 24,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.597 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,91 EUR erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 11,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,060 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,41 EUR an.

Am 07.08.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -3,42 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,80 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,471 EUR je Aktie aus.

