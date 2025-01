Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Kursfeuerwerk

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,8 Prozent auf 56,32 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:48 Uhr 8,8 Prozent. Bei 56,68 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.944.456 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 56,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 0,64 Prozent Luft nach oben. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 78,53 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,33 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 12.02.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 11.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,766 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

Anleger von Siemens Energy-Aktie in Kauflaune: Berenberg belässt Siemens Energy auf 'Buy'