Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Vormittag

Kurs der Siemens Energy

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 53,78 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 53,78 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,02 EUR. Bei 53,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 513.373 Stück.

Am 07.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,26 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 2,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 12,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,33 EUR an.

Siemens Energy gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent auf 9,74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 11.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,766 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

Anleger von Siemens Energy-Aktie in Kauflaune: Berenberg belässt Siemens Energy auf 'Buy'