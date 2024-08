Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 25,06 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 25,06 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 25,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 630.422 Siemens Energy-Aktien.

Bei 27,91 EUR erreichte der Titel am 11.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,37 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,063 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 24,41 EUR angegeben.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,80 Mrd. EUR – ein Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,471 EUR in den Büchern stehen haben wird.

