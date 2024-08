Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Aufschlag

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 25,50 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 25,50 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 25,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 475.325 Stück.

Am 11.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 298,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,063 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,41 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 07.08.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,42 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 8,80 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,472 EUR je Siemens Energy-Aktie.

