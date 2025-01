Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 59,56 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 59,56 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.835.706 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2025 markierte das Papier bei 60,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,07 EUR. Dieser Wert wurde am 20.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 355,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 49,33 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,52 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 11.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,766 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

