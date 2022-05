Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag in Grün

Um 26.05.2022 12:04:00 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 17,16 EUR. Bei 17,18 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,98 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 179.784 Aktien.

Am 08.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 37,96 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 15,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 13,84 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 27,68 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.582,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.484,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 02.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,913 EUR fest.

