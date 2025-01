Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Mittag tief

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 21,0 Prozent auf 47,66 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 21,0 Prozent auf 47,66 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,30 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 50,60 EUR. Zuletzt wechselten 7.341.718 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 60,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 20.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,07 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 264,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,047 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,33 EUR aus.

Siemens Energy gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,04 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 9,74 Mrd. EUR gegenüber 8,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 12.02.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 11.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,736 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

