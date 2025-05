Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 74,64 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 74,64 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 74,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 73,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 148.327 Siemens Energy-Aktien.

Bei 74,84 EUR markierte der Titel am 09.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,27 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,01 EUR am 10.05.2024. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 239,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,50 EUR an.

Am 12.02.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 8,94 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 8,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 06.08.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,999 EUR je Aktie.

