Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 72,84 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 72,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 73,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.656.178 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2025 erreicht. Gewinne von 1,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,55 EUR ab. Abschläge von 70,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,060 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,50 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 12.02.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8,94 Mrd. EUR gegenüber 7,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,978 EUR im Jahr 2025 aus.

