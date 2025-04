Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Bärenmodus

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,3 Prozent auf 66,06 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 66,06 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 65,56 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.034.172 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,48 EUR erreichte der Titel am 30.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 6,69 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 18,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 249,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,056 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,50 EUR aus.

Am 12.02.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 1,79 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,868 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie markiert wieder neues Rekordhoch

Siemens Energy-Aktie eilt von Rekord zu Rekord - Das sagen Analysten zur weiteren Entwicklung

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Siemens Energy-Aktie mit Buy