Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy bricht am Donnerstagnachmittag ein

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 30.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 5,5 Prozent bei 13,81 EUR. Bei 13,71 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 14,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.959.009 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,65 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 30.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,45 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 11.05.2022.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 02.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,979 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie fällt: Siemens Energy dementiert russische Vorwürfe bei Gasdrosselung

Siemens Energy und Air Liquide tun sich bei Elektrolyseuren zusammen - Aktien tiefer

Siemens Energy gibt Heat Transfer Technology an Mutares ab - Aktien legen deutlich zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG