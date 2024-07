Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 25,68 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 25,68 EUR zu. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,99 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 516.170 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 7,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,060 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,07 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.05.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,28 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 11.08.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,427 EUR je Aktie.

