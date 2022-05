Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Vormittag fester

Das Papier von Siemens Energy legte um 31.05.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 18,03 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 18,05 EUR. Mit einem Wert von 18,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.007 Stück gehandelt.

Am 08.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 34,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 15,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,61 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,68 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.582,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.484,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 02.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,913 EUR je Siemens Energy-Aktie.

