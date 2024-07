Aktie im Blick

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittag fester

31.07.24 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 26,07 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 26,07 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,15 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 427.844 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,91 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 7,06 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 307,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,060 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,07 EUR je Siemens Energy-Aktie aus. Am 08.05.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8,28 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,427 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Börse Frankfurt: Gewinne im DAX Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone Handel in Frankfurt: DAX schließt im Plus

