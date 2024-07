Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag stärker

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 54,06 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 54,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,22 EUR. Bei 54,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 12.349 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,89 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,44 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,35 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2026 2,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

