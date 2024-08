Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag in Rot

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 49,46 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 49,46 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,10 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 33.398 Stück.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 14,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 10,25 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,44 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

