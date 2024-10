Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 53,66 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 53,66 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,94 EUR. Bisher wurden heute 101.738 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 8,35 Prozent zulegen. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 45,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,19 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,99 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,42 Mrd. EUR gegenüber 5,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

