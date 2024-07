Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 53,48 EUR ab.

Um 11:44 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 53,48 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,34 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,68 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.188 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. 8,71 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 5,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,99 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

