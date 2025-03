Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers büßt am Dienstagmittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 53,52 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 53,52 EUR ab. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,32 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,60 EUR. Zuletzt wechselten 89.917 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 9,27 Prozent wieder erreichen. Bei 47,31 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 13,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,36 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start Gewinne im TecDAX

So stuften die Analysten die Siemens Healthineers-Aktie im vergangenen Monat ein

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?