Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 50,98 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 50,98 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 50,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 112.624 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 12,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 45,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 10,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,99 EUR an.

Siemens Healthineers ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,27 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

