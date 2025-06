Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Montagnachmittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 46,56 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 46,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,47 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,60 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 152.289 Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 20,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,11 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,47 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 07.05.2025 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,91 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,44 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

