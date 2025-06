Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 46,40 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 46,40 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,18 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,47 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 233.906 Stück.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,03 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,11 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,47 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 07.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,91 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

