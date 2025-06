Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 46,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 46,70 EUR. Bei 46,72 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,60 EUR. Zuletzt wechselten 16.678 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 25,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,21 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,11 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 60,47 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 07.05.2025. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,91 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr gekostet

Siemens Healthineers-Aktie: Was Analysten von Siemens Healthineers erwarten

Aktienempfehlung Siemens Healthineers-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse