Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 54,76 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 54,76 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,60 EUR. Bei 54,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.285 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 6,17 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Mit Abgaben von 18,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,06 EUR an.

Am 30.04.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

