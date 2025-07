Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Nachmittag an

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 47,72 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 47,72 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 216.160 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,21 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,64 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,47 EUR.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5,91 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 präsentieren. Am 05.08.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,38 EUR im Jahr 2025 aus.

