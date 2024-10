Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Vormittag fester

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 51,70 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 51,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,72 EUR. Bei 51,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.816 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 11,08 Prozent niedriger. Bei 45,51 EUR fiel das Papier am 21.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 11,97 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 31.07.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,20 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

