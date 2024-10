Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 52,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 52,40 EUR zu. Bei 52,46 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 150.259 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 45,51 EUR fiel das Papier am 21.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 15,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,99 EUR an.

Am 31.07.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,20 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Am 10.11.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich mit Abgaben

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

XETRA-Handel TecDAX beendet den Handel im Minus