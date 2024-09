So bewegt sich Siemens Healthineers

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag fester

13.09.24 09:25 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 50,24 EUR.

Wer­bung

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 50,24 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 50,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 50,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.816 Siemens Healthineers-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 58,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 15,72 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,49 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Am 06.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,21 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich stärker Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Siemens AG