Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Mittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 44,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 44,90 EUR. Bei 44,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 119.993 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Gewinne von 31,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (41,21 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 EUR. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 62,24 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 06.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent auf 5,48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

