Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 52,76 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,94 EUR. Bei 52,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 74.934 Aktien.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 10,20 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.10.2023 bei 45,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2023 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,99 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,27 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

