Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 46,12 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 46,12 EUR. Bei 45,83 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 45,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.374 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,47 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,91 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,44 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 30.07.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

