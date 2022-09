Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag mit Einbußen

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 45,73 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 45,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.750 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 09.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,20 EUR am 22.06.2022. Abschläge von 5,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,65 EUR an.

Am 03.08.2022 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.186,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 06.11.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,25 EUR im Jahr 2022 aus.

