Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 44,75 EUR ab.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 44,75 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,51 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 45,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 343.166 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 23,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 8,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 62,24 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

