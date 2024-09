Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag gesucht

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 50,06 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 50,06 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 50,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 207.106 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 16,14 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2023 auf bis zu 44,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 10,95 Prozent wieder erreichen.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,49 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,42 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,21 EUR je Aktie.

