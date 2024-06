Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 52,18 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 52,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 52,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 174.734 Stück.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,06 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,19 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Montagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in Grün

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein