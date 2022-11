Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagnachmittag gefragt

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 52,16 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,52 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 516.995 Stück.

Bei 67,66 EUR erreichte der Titel am 09.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 22,91 Prozent wieder erreichen. Bei 40,32 EUR fiel das Papier am 23.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,92 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.000,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.164,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 01.02.2024 dürfte Siemens Healthineers die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,15 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

