Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 54,06 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 54,06 EUR nach. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,86 EUR. Bei 54,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 55.870 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 7,55 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 17,89 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,44 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Am 30.07.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen

XETRA-Handel TecDAX zum Start leichter