Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag nahezu unverändert

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 52,34 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:04 Uhr bei 52,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 52,38 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.816 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 11,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,06 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,44 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,19 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag fester

Börse Frankfurt in Grün: mittags Pluszeichen im DAX

XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Mittag nach