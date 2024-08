Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag im Plus

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 51,66 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 11:49 Uhr 1,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,92 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 60.262 Aktien.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 12,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 14,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,49 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

