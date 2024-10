Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Siemens Healthineers

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 51,76 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 51,76 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 51,68 EUR. Mit einem Wert von 51,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.603 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 45,59 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,99 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,40 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,20 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Börse Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste

Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer

Freundlicher Handel: LUS-DAX am Montagmittag mit Gewinnen