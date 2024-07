Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Mit einem Wert von 53,36 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie um 11:45 Uhr im XETRA-Handel bei 53,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,34 EUR. Bisher wurden heute 200.772 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 8,22 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 20,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,06 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

