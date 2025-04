Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Freitagnachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 46,74 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 46,74 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,96 EUR. Bei 46,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 292.138 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 25,12 Prozent Luft nach oben. Bei 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 13,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 62,24 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 06.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,18 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,48 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

