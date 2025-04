Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 46,57 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 46,57 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 30.099 Stück.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 11,51 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 5,48 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.05.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

